Руководитель ключевого аэропортового холдинга "Новапорт" ушёл в отставку

Генеральный директор крупнейшего в нашей стране аэропортового холдинга "Новапорт" Сергей Рудаков ушёл в отставку с позиции топ-менеджера, на которой был более десяти лет, сообщает РБК. Источники связывают кадровое решение с введенными ранее Евросоюзом санкциями в отношении юридического лица.

Временно исполняющим обязанности руководителя стал Евгений Янкилевич, с 2012-го возглавлявший новосибирский аэропорт Толмачево. В ЕС считают, что ряд аэропортов, которыми владеет и управляет компания "Новапорт", являются объектами совместного базирования с военно-космическими силами России.

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