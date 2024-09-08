Новые фигуранты появятся в деле о негодных сухпайках для минобороны

В рамках расследования уголовного дела о госконтракте на снабжение вооруженных сил РФ некачественными сухими пайками для могут появиться новые обвиняемые, выяснили в ТАСС.
"Несколько граждан из состава руководящих сотрудников оборонного ведомства допрошены по делу пока в качестве свидетелей. Однако в процессе следственных и оперативных действий им могут быть предъявлены обвинения, и тогда их процессуальный статус изменится", — цитируют СМИ источник в правоохранительных органах.
Как следует из открытых материалов уголовного дела, группа обвиняемых под видом заключения госконтрактов на поставки продуктов питания для нужд российской армии присвоили средства оборонного ведомства. Всего предприятие поставило в вооруженные силы РФ более 9,1 млн сухпайков по завышенной цене.
Минобороны официально имеет статус потерпевшей стороны. В случае обвинительного приговора государство получит право добиваться возмещения ущерба, который предварительно оценили в 1,3 млрд руб.
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