В центральной части Тель-Авива произошёл сильный взрыв, сообщает Армия обороны Израиля. По информации военных, детонация вызвана падением воздушной цели, при этом сигнала воздушной тревоги не включались, комментирует происшествие пресс-служба ЦАХАЛ.
Местные СМИ пишут, что подразделения скорой помощи государства "Маген Давид Адом" даёт данные об одном погибшем и четырех раненых в результате атаки.
The Times of Israel называет место, где произошло ЧП. Это на пересечении улиц Бен-Иегуда и Шалом-Алейхема, рядом с посольством США в Тель-Авиве. Представитель Белого дома впрочем, заявил что Вашингтону не известно об инциденте, в Соединенных штатах наблюдают за развитием событий.
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