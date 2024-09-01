В Волгограде эвакуировали отдыхающих с 30-метрового аттракциона

Подразделения МЧС сумели с помощью специальных средств эвакуировать двоих граждан, которые застряли на самом высоком аттракционе в Волгограде. Остальных с развлекательного комплекса "Седьмое небо" получилось вернуть на землю, запустив аттракцион, сообщает местное спасательное ведомство.
В городском Центральном парке культуры и отдыха в беспомощном состоянии оказались 36 человек. Как сообщают региональные медиа, высота аттракциона составляет порядка тридцати метров. Администрация парка мотивировала инцидент скачком напряжения в электросети.
На месте происшествия помогал разобраться с ситуацией представитель китайской компании-изготовителя аттракциона, фирмы Beston. Организаторы делают акцент на том, что жизни и здоровью застрявших людей ничего не угрожало.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Alexxx1979 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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