Руководство Венесуэлы заблокировало сеть X

Национальная комиссия по телекоммуникациям Венесуэлы ограничила на десять дней работу в стране социальной сети Х. Накануне глава государства, Николас Мадуро издал специальный указ, говорится в сообщении канцелярии президента страны.

"Илон Маск является владельцем X, и он нарушил все правила самой социальной сети Twitter (запрещена в РФ). Она разжигает ненависть, гражданскую войну, смерть и конфронтацию. В Венесуэле есть закон, и мы будем его применять", — заявил лидер боливарианской республики.