Руководство Венесуэлы заблокировало сеть X

Национальная комиссия по телекоммуникациям Венесуэлы ограничила на десять дней работу в стране социальной сети Х. Накануне глава государства, Николас Мадуро издал специальный указ, говорится в сообщении канцелярии президента страны.
"Илон Маск является владельцем X, и он нарушил все правила самой социальной сети Twitter (запрещена в РФ). Она разжигает ненависть, гражданскую войну, смерть и конфронтацию. В Венесуэле есть закон, и мы будем его применять", — заявил лидер боливарианской республики.
Заблокированная социальная сеть является в Венесуэле достаточно популярной. Причем преимущественно в среде оппозиционно настроенных граждан.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Cancillería del Ecuador (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
У здания российского посольства в Токио собрались протестующие
В Токио ультраправые организации проводят акции протеста у посольства России в годовщину окончания Второй мировой войны. Полиция ограничила доступ к дипмиссии, протестующие выкрикивают лозунги из проезжающих мимо автомобилей, передает корреспондент РИА Новости.
Пентагон: США хочет получить более 100 млрд долларов от продажи оружия в этом году
Доходы от реализации вооружений Соединенными Штатами запланированы на этот год в сумме более 100 млрд рублей, соответствующим прогнозом поделились в министерстве обороны США.
В столице проходят обыски у мигрантов
Телеграм-канал Следственного комитета России по Москве сообщил, что правоохранители обыскали общежитие на юго-западе Москвы, где проходят проверку около 400 иностранцев.
Юрий Куклачёв признался, что кошки помогают ему восстановиться после инфаркта
Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв признался, что кошки помогают ему восстановиться после инфаркта.