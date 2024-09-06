В США сомневаются что ракеты ATACMS помогут Украине

Пентагон не уверен, что ракеты ATACMS помогут ВСУ

Ракеты ATACMS радиус действия которых не превышает 300 километров не достигнут военных аэродромов России, на которых дислоцируются наносящие удары по украинской территории бомбардировщики, считает заместитель пресс-секретаря министерства обороны Соединенных Штатов Сабрина Сингх.

"Абсолютное большинство боевых самолетов сейчас находятся на российских аэродромах, расположенных за линией в триста километров от территории, контролируемой вооруженными силами Украины, что делает попросту вне зоны поражения для американских дальнобойных ракет", — заявила представитель Пентагона.

Американская чиновница делает вывод, что снятие ограничений на удары вглубь российской территории будет иметь минимальное значение.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Фото ВМС США (Creative Commons Attribution-ShareAlike)