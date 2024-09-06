В США обвиняют министра ВМС в попрании выборного законодательства

Министр Военно-морских сил Соединенных Штатов Карлос Дель Торо нарушил действующее законодательство, публично поддержав переизбрание Джо Байдена и подвергнув критике его ключевого соперника, бывшего президента США Дональда Трампа, заявили в пресс-службе аппарата федерального спецпрокурора страны.
По оценке надзорных органов, военный, выступая за границей, от имени минобороны заявил, что американцы осенью выберут Байдена при переизбрании на второй срок в качестве "нашего главнокомандующего". Таким образом Дель Торо нарушил закон Хэтча, запрещающий госслужащим за исключением президента и вице-президента высказываться в поддержку кандидатов на голосовании.
Как сообщает издание Politico, министр также подверг обструкции республиканского кандидата. В ходе диалога с прессой он заявил, что у Трампа подозрительное отношение к демократии.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Marinha do Brasil (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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