Сибирские учёные вырабатывают витамины из пыльцы растений

Молодые томские ученые в рамках стартапа занялись производством витаминов из пыльцы с полей, засеянных засеянных гречихой, горчицей и фацелией. Местный новатор Ростислав Летяга вместе с семьёй запустил стартап на своей пасеке в селе Кривошеино на севере Томской области.
"Пыльца — скопление пыльцевых зёрен семенных растений. Можно сказать, что это минимальная жизнеспособная форма для воспроизведения растений. Из этого можно выдвинуть гипотезу, что в ней больше полезных витаминов, чем в корнях", — поделился исследователь в интервью изданию "Сити-Фермер".
В перспективе ученый планирует масштабировать проект на всю страну. Пока же работает в рамках грантовой программы и формирует опыт для того чтобы поделиться с потенциальным единомышленниками.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Humboldt55 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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