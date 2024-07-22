Предполагаемое покушение на бывшего главу Соединенных Штатов Дональда Трампа оказалось наиболее существенным фиаско американских спецслужб за последние десятки лет. Такое мнение высказала руководитель ведомства Кимберли Читл.

На заседании в законодательном органе США Читл отметила, что инцидент, произошедший 13 июля, когда была предпринята попытка посягательства на жизнь экс-президента, стал беспрецедентным случаем неудачи в работе секретной службы за многие годы.

Глава ведомства также акцентировала внимание на том, что она полностью принимает на себя ответственность за действия своих подчиненных в данной ситуации.

Фото: commons. wikimedia.orgДжессикаРодригесРивас(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)