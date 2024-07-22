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Глава Секретной службы США назвал провалов покушения на Дональда Трампа
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Глава Секретной службы США назвал провалов покушения на Дональда Трампа

Предполагаемое покушение на бывшего главу Соединенных Штатов Дональда Трампа оказалось наиболее существенным фиаско американских спецслужб за последние десятки лет. Такое мнение высказала руководитель ведомства Кимберли Читл.

На заседании в законодательном органе США Читл отметила, что инцидент, произошедший 13 июля, когда была предпринята попытка посягательства на жизнь экс-президента, стал беспрецедентным случаем неудачи в работе секретной службы за многие годы.

Глава ведомства также акцентировала внимание на том, что она полностью принимает на себя ответственность за действия своих подчиненных в данной ситуации.

Фото: commons. wikimedia.orgДжессикаРодригесРивас(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)

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