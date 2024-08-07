Минфин: разница между доходами и расходами РФ превысила 1,36 трлн рублей

Российский бюджет тратит больше чем зарабатывает. В абсолютных цифрах доходы госказны с января по июль текущего года прибавили более чем треть в годовом выражении и составили 19,75 трлн рублей. Однако расходная часть за это же время выросла почти на четверть и превысила 21,11 трлн рублей, сообщается в официальном релизе минфина страны.
Таким образом отрицательное сальдо составило порядка 1,36 трлн рублей, констатируют в ведомстве Антона Силуанова. При этом налоговые поступления по итогам первого полугодия выросли по сравнению с аналогичным периодом 2023-го на 31%. В Федеральной налоговой службе РФ к концу финансового года обещают свести дебет с кредитом и выполнить бюджет за отчетный период.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/52655f (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)
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