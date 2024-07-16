По итогам первого полугодия текущего года на российском рынке труда возник колоссальный дефицит сортировщиков в логистических центрах. Рекрутинговые сервисы фиксируют почти четырёхкратный рост спроса на данных специалистов.

По информации сервиса "Авито.Работа", спрос на данные позиции по сравнению с первой половиной минувшего года взлетел более чем в четыре раза — на 326%. Средняя заработная плата для новых сотрудников также выросла. Правда не столь стремительно. Он превысила 65 тыс руб. в месяц.

Повышенный спрос на специалистов логистической отрасли обусловлен бурным развитием e-commerce и необходимостью обрабатывать всё более возросшие объемы продукции к отправке потребителям. Судя по прогнозам, в дальнейшем ситуация не изменится, и вакансий в этом сегменте меньше не станет.

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