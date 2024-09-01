С 1 сентября в РФ заработали новые правила работы дорожных камер

С осени в нашей стране заработал новый специальный федеральный закон и постановление правительства с обновлёнными требованиями к размещению и использованию средств видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

С первого сентября дан зелёный свет на монтаж видеокамер на выделенных полосах для общественного транспорта, пешеходных переходах, перекрестках, местах производства работ, в зонах запрета остановки и стоянки и пунктах весогабаритного контроля вне зависимости от уровня аварийности на данных отрезках автомагистралей.

Также расстояние между стационарными устройствами видеофиксации, контролирующими скорость, должно быть не менее одного километра в населенном пункте и пяти километров — вне населенных пунктов.

Зона работы камеры должна начинаться не ближе 150-300 м от предупреждающего знака "Фотовидеофиксация". Данные с устройств теперь направляются непосредственно в информационную систему министерства внутренних дел "Паутина" в оригинальном виде без какой-либо промежуточной обработки.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/玄史生 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)