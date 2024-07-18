Ренессанс майнинговой отрасли в России может серьёзно затормозится. Значительная часть предпринимателей в этой сфере берут оборудования для производства криптовалюты в товарную аренду (лизинг), а лизинговые компании, ранее ставшие драйвером развития этого сегмента, сейчас ограничивают работу в нашей стране.
Высокий спрос на видеокарты и иную технику для майнинговых ферм, не рождает предложения. Ключевая сложность, с которой сталкиваются лизингодатели, это страхование сдаваемого в аренду имущества. Страховщиков сдерживают отсутствие регулирования отрасли, высокая волатильность криптовалют и быстрый износ оборудования, констатируют участники рынка.
Если ясности в обозримой перспективе не появится, в отрасли прогнозируется сложный период. Не исключена передислокация в другие юрисдикции, причем на территории ЕАЭС, считают эксперты.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/SimonWaldherr (Attribution-Share Alike 4.0)
Bloomberg: безналичные расчеты между Россией и Китаем почти заморожены
Американские вторичные санкции играют негативную роль в расчетах между российскими и китайскими предпринимателями. Осуществить безналичные платежи этим летом даже в юанях, стало практически невозможно, сообщает Bloomberg.
Маск ответил Байдену, который обвинил его в попытке купить президентские выборы
Американский миллиардер Илон Маск ответил в социальных сетях на недавнюю публикацию действующего главы США Джо Байдена, в которой тот раскритиковал предпринимателя и его богатеньких друзей в намерении "купить выборы", которые должны состояться этой осенью. Об этом информирует РИА Новости.
Первый на Кавказе офис исламского финансирования Сбера открылся в Грозном
В Грозном открылся первый на Северном Кавказе офис исламского финансирования Сбера.
Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды
Московские службы переведены в режим повышенной готовности в связи с ожидаемым сильным дождем и ветром 18 и 19 июля. Прогнозируется, что в течение двух дней выпадет от 10 до 70 мм осадков.