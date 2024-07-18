Ренессанс майнинговой отрасли в России может серьёзно затормозится. Значительная часть предпринимателей в этой сфере берут оборудования для производства криптовалюты в товарную аренду (лизинг), а лизинговые компании, ранее ставшие драйвером развития этого сегмента, сейчас ограничивают работу в нашей стране.

Высокий спрос на видеокарты и иную технику для майнинговых ферм, не рождает предложения. Ключевая сложность, с которой сталкиваются лизингодатели, это страхование сдаваемого в аренду имущества. Страховщиков сдерживают отсутствие регулирования отрасли, высокая волатильность криптовалют и быстрый износ оборудования, констатируют участники рынка.

Если ясности в обозримой перспективе не появится, в отрасли прогнозируется сложный период. Не исключена передислокация в другие юрисдикции, причем на территории ЕАЭС, считают эксперты.

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