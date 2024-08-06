Россияне ограничивают потребительскую активность

За полгода темпы роста потребительской активности российских домохозяйств пошли на спад. По информации РБК снижение фиксируется почти вдвое, с 9,8% в феврале до 5,6% по итогам июня. Три ключевых индикатора, которые характеризируют потребительский спрос в стране, оборот розничной торговли, платных услуг населению и показатели в сегменте общественного питания.

Замедление активности отмечено по всем вводным. Хотя, по данным минэкономразвития, номинальный уровень расходов россиян остаётся на достаточно высоких позициях, однако инфляционные реалии нивелируют темпы спроса домохозяйств. По последним данным минэка на 29 июля годовая инфляция превысила 9%.

Даже с учетом сезонных факторов, макроэкономические показатели в масштабах страны отражают замедление потребления. Аналитики впрочем связывают сложившуюся тенденцию с наращиванием накоплений россиян. Подтверждает это и Росстат. Прирост сбережений во втором квартале 2024 года достиг почти 1,9 трлн руб. — против 1 трлн руб. в первом квартале и 1,4 трлн во втором квартале 2023 года. Цифры весьма показательны.

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