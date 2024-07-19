Спрос на планшеты в нашей стране подскочил в первые шесть месяцев года в денежном выражении на 32%, констатируют ритейлеры, сравнивая показатели с аналогичным периодом года предыдущего. В количественных составляющих увеличение составило 29%, сообщает издание "Ведомости".

Новых хозяев нашли более 1,1 млн мобильных устройств. Выручка продавцов превысила в этом сегменте 23 млрд рублей, подсчитали в сети "М.видео-Эльдорадо".

В лидерах у россиян по полярности техника торговых марок Huawei и Honor из Китая, южнокорейская Samsung, американская Apple и опять же китайская Xiaomi вместе представляющая продукцию Redmi.

Примечательно, что покупки сложной техники смещаются из обычных торговых точек в сегмент онлайн торговли. Значительная часть гаджетов заказана не выходя из дома, на маркетплейсах.

фото: commons. wikimedia.org/wiki/мэтт бьюкенен (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)