Спрос на планшеты в нашей стране подскочил в первые шесть месяцев года в денежном выражении на 32%, констатируют ритейлеры, сравнивая показатели с аналогичным периодом года предыдущего. В количественных составляющих увеличение составило 29%, сообщает издание "Ведомости".
Новых хозяев нашли более 1,1 млн мобильных устройств. Выручка продавцов превысила в этом сегменте 23 млрд рублей, подсчитали в сети "М.видео-Эльдорадо".
В лидерах у россиян по полярности техника торговых марок Huawei и Honor из Китая, южнокорейская Samsung, американская Apple и опять же китайская Xiaomi вместе представляющая продукцию Redmi.
Примечательно, что покупки сложной техники смещаются из обычных торговых точек в сегмент онлайн торговли. Значительная часть гаджетов заказана не выходя из дома, на маркетплейсах.
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Трамп сообщил, что может ввести пошлины в размере 100-200% на китайские автомобили
45-ый президент Соединённых Штатов Америки сообщил, что если его изберут на новый президентский срок в этом ноябре, то он введёт пошлины на китайские машины в размере 100-200%. Об этом пишет ТАСС.
Трамп пригрозил расплатой, если заложников в Газе не отпустят до его избрания
45-ый глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что государство намерено возвратить заложников из Газы. Кроме того, он предупредил, что это необходимо сделать до того, как граждане изберут его на новый президентский срок в ноябре этого года, а в случае невыполнения его желания придётся заплатить "очень высокую цену". Об этом информирует РИА Новости.
Соловецкий монастырь сохранил следы атаки англичан после реставрации
Соловецкий монастырь, основанный в XV веке и включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1992 году, сохранил следы английской атаки во время Крымской войны (1853-1856).
Заместитель директора Фонда капремонта Подмосковья Дымнич задержан по делу о взятке
Заместитель директора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислав Дымнич был задержан по подозрению в получении крупной взятки.