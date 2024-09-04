"Яндекс Такси" ожидает рост стоимости проезда из-за дефицита 130 тыс. водителей

К исходу этого года в нашей стране будет не хватать порядка 130 тыс. водителей такси, Дефицит персонала отразится на стоимости проезда, она может возрасти на десятки процентов, прогнозируют представители ведущего агрегатора "Яндекс Такси" на полях Восточного экономического форума.
Проблема с кадрами обостряется в том числе из-за ужесточений миграционной политики и регулирования деятельности таксомоторной сферы. Из-за этого нынешние таксисты предпочитают трудиться в других сегментах с сопоставимыми доходами, но меньшим набором требований и издержек. А далее действуют обычные рыночные законы.
Чем меньше на рынке труда водителей, тем быстрее растёт стоимость поездок на такси, особенно в конце года и в пиковые часы, когда спрос кратно повышается, констатируют аналитики.
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Блинкена допросят в Конгрессе о бегстве американцев из Афганистана
Американскому госсекретарю Энтони Блинкену направлена повестка с требованием явиться в конгресс для допроса о бегстве граждан США из Афганистана летом 2021 года. Комитет по иностранным делам Палаты представителей конгресса решил доставить чиновника байденовской администрации, так как блинкен скрывается от явки для дачи показаний. Соответствующий текст повестки приводит Reuters.
Politico: увольнение директора "Укрэнерго" вызвало хаос в энергетическом секторе
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Оператор связи Tele2 провёл ребрендинг и сменил название на t2
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