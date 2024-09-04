"Яндекс Такси" ожидает рост стоимости проезда из-за дефицита 130 тыс. водителей

К исходу этого года в нашей стране будет не хватать порядка 130 тыс. водителей такси, Дефицит персонала отразится на стоимости проезда, она может возрасти на десятки процентов, прогнозируют представители ведущего агрегатора "Яндекс Такси" на полях Восточного экономического форума.

Проблема с кадрами обостряется в том числе из-за ужесточений миграционной политики и регулирования деятельности таксомоторной сферы. Из-за этого нынешние таксисты предпочитают трудиться в других сегментах с сопоставимыми доходами, но меньшим набором требований и издержек. А далее действуют обычные рыночные законы.

Чем меньше на рынке труда водителей, тем быстрее растёт стоимость поездок на такси, особенно в конце года и в пиковые часы, когда спрос кратно повышается, констатируют аналитики.

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