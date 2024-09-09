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Роспотребнадзор: в РФ не выявлен обнаруженный в КНР ортонаировирус
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Роспотребнадзор: на территории РФ нет выявленного в КНР ортонаировируса

Роспотребнадзор: в РФ не выявлен обнаруженный в КНР ортонаировирус

Роспотребнадзор держит на строгом контроле информацию о выявленном ортонаировирусе в Китайской республике. По сообщениям службы, заболевание в нашей стране не зарегистрировано.

"В рамках формата двухстороннего сотрудничества Роспотребнадзор попросил предоставить данные об эпидемиологической обстановке у Государственного управления по профилактике и контролю заболеваний Китая", — цитирует официальное сообщение Интерфакс.

Ортонаировирус был впервые обнаружен пять лет назад у человека, которого укусил клещ в водно-болотном парке в автономном районе Внутренняя Монголия. Позже мониторинг состояния здоровья выявил заболевание ещё у 17 человек в северо-восточных регионах КНР, а также у нескольких видов клещей и животных. Случаи летальных исходов не зафиксированы.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Галерея изображений NIH (Creative Commons Attribution-ShareAlike)

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