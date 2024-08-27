В Госдуме рассмотрят законопроект об увеличении МРОТ в полтора раза

В парламенте выступили с инициативой поднять минимальный размер оплаты труда в нашей стране с января будущего года до 30 тыс. рублей, сообщил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Авторы новации считают, что анонсированная ранее индексация не отвечает сложившимся экономическим реалиям. В настоящий момент МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц. Депутаты апеллируют к тому, что президент поставил задачу по сокращению числа работающих бедных.
В начале осенней сессии Госдума должна рассмотреть бюджет на 2025-й и плановый период 2026 и 2027 годов. Одним из важных параметров как раз и является минимальный размер оплаты труда. Он касается не только работающих граждан, но и даёт ориентир на многие бюджетные процессы в стране.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/ENERGY.GOV (Creative Commons Attribution-ShareAlike)
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