Супермаркеты инноваций могут заработать в РФ по аналогии с КНР

В нашей стране по аналогии с Китаем планируют сформировать супермаркеты инноваций и реализовать проект "Тысяча талантов", поделились планами ученые из Институте экономики роста им. Петра Столыпина, сообщает РБК.
По мнению аналитиков, в настоящий момент уровень инновационного развития нашего государства едва подходит к этапу технологического развития КНР начала этого века: развитие предприятий в промышленном секторе базируется в основном на адаптации заграничных технологий.
Потому имеет смысл взять в работу опыт китайских партнёров по развитию инноваций, в частности, привлекая зарубежных практиков, мотивируя релокацию ученых-соотечественников и поддерживая небольшие фирмы, внедряющие технологии.
Согласно свежей информации Росстата, по итогам минувшего года уровень инновационной активности предприятий едва превысил одиннадцать процентов. И прорывов в этом году по данному направлению пока не ожидается.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Фонд "Сколково" (Share Alike 4.0)
Мьянма предлагает бартер риса и масла на российские нефть и газ
Республика Мьянма в обход санкционных ограничений может организовать бартерную торговлю с нашей страной, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя департамента планирования министерства сельского хозяйства, животноводства и ирригации Мьянмы Чжо Све Лин.
Захарова: Запад обманул мир при вводе бессрочных санкций в СБ ООН против КНДР
Представители западных государств солгали членам Совета Безопасности ООН при голосовании о введении бессрочных санкций в отношении Корейской народно-демократической республики, рассказала в интервью ТАСС официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.
Рок-группа Linkin Park решила вернуться к концертной деятельности
Известная рок-группа Linkin Park собирается вернуться к гастрольной деятельности в обновленном составе, сообщил в социальных сетях гитарист и вокалист Майк Шинода.
Александр Шаганов признал важную роль Пугачёвой в успехе группы "Любэ"
Известный поэт и автор хитов Александр Шаганов обсудил свое отношение к Алле Пугачевой и её нынешним действиям.