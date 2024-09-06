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В РФ хотят открыть супермаркеты инноваций
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Супермаркеты инноваций могут заработать в РФ по аналогии с КНР

В РФ хотят открыть супермаркеты инноваций

В нашей стране по аналогии с Китаем планируют сформировать супермаркеты инноваций и реализовать проект "Тысяча талантов", поделились планами ученые из Институте экономики роста им. Петра Столыпина, сообщает РБК.

По мнению аналитиков, в настоящий момент уровень инновационного развития нашего государства едва подходит к этапу технологического развития КНР начала этого века: развитие предприятий в промышленном секторе базируется в основном на адаптации заграничных технологий.

Потому имеет смысл взять в работу опыт китайских партнёров по развитию инноваций, в частности, привлекая зарубежных практиков, мотивируя релокацию ученых-соотечественников и поддерживая небольшие фирмы, внедряющие технологии.

Согласно свежей информации Росстата, по итогам минувшего года уровень инновационной активности предприятий едва превысил одиннадцать процентов. И прорывов в этом году по данному направлению пока не ожидается.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Фонд "Сколково" (Share Alike 4.0)

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