Духовые и струнные музыкальные иструменты дорожают из-за санкций

В России существенно выросли в цене музыкальные инструменты. По некоторым товарным позициям скачок стоимости фиксируется в полтора и более раза. В эксклюзивном интервью NewsInfo.Ru народный артист России, саксофонист Игорь Бутман рассказал, чем вызван всплеск цен и стоит ли ждать стабилизации музыкального рынка.

"Сейчас везде подскочили цены, не только на музыкальные товары. Особенно на зарубежные, я думаю. В связи с введенными санкциями доставка некоторых инструментов стала сложнее, серые схемы, как и практически везде. Автомобили подорожали. Всё подорожало. Ну и за рубежом всё подорожало. Инфляция", - рассуждает музыкант.

За два с небольшим года рынок музыкальных инструментов в нашей стране кардинально изменился, фиксируют и работники профильных учебных заведений и их выпускники - сейчас в магазинах значительно больше азиатской продукции из Китая, Тайваня, Индии, Индонезии и Кореи. Впрочем, растут в цене и отечественные духовые, струнные инструменты. Даже гусли подоражали на интернет-плоащадках на треть. А вот ударные, практичекси остались на прежнем уровне.

"Ударные инструменты, может быть, не подорожали, потому что они не востребованы сейчас. В основном артисты пользуются электронными средствами аккомпанемента. Допустим, играют музыканты, у него играет компьютер, в котором записан уже аккомпанемент. Поэтому профессия барабанщика редкая. Занимаются, может быть, в тех классах, где есть барабаны. Если в музыкальной школе, то они занимаются и предоставляются инструменты общие, не индивидуальные", - делится народный артист России.

Впрочем, профессионалы говорят, что сейчас начали эффективно работать варианты поставок по параллельному импорту продукции крупных мировых музыкальных брендов - Fender, Gibson, Yamaha, Roland, которые ушли из нашей страны. Правда при этом есть и дополнительные издержки. А это значит цены идут вверх. Да и валютный курс музыкантов пока настраивает на минорный лад.

Впрочем, как считает Игорь Бутман, российских инструментов появилось достаточно много хороших, которые по качеству не уступают импортным, а цены у них как у прежних инструментов зарубежных раньше. Главное от таланта многое зависит, резюмирует музыкант.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Paretsk (Attribution-Share Alike 4.0)