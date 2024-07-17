Обозначить локацию для возведения портового терминала Белоруссии в Приморском крае России планируется до конца этого года, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Мы предварительно обсудили (с белорусской стороной), думаю, что в этом году уже определимся с выбором места — наиболее удобного, обладающего и глубинами, и определенной инфраструктурой", — сообщил глава субъекта федерации.

Порт в Приморье необходим белорусскому бизнесу как значимый форпост на транзитном пути в КНР. В начале текущего года в на берегу Тихого океана начала работу группа специалистов из Белоруссии, имеющих опыт в реализации портовых проектов, сообщает БелТА.

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