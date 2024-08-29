В Пермском крае под арест взяли более тысячи коров и другой скотины

Судебное решение об аресте имущества агрофирмы "Калинина" принял Арбитражный суд Пермского края. В рамках исполнения вступившего в силу решения местные судебные приставы и применили санкции к транспорту, спецтехнике, лесным участкам, коровам и другому скоту в количестве 1041 голов, принадлежащего аграриям, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.
Накануне представители ведомства отправились в деревню Сюзьвяки. Более тысячи арестованных голов скота и имущество, изъятое в ходе рейда, передали на ответственное хранение другому фермеру. Периодически будет проводиться проверка численности скота. О судьбе молока, которое коровы будут давать, приставы отвечать затруднились.
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