В Пермском крае под арест взяли более тысячи коров и другой скотины

Судебное решение об аресте имущества агрофирмы "Калинина" принял Арбитражный суд Пермского края. В рамках исполнения вступившего в силу решения местные судебные приставы и применили санкции к транспорту, спецтехнике, лесным участкам, коровам и другому скоту в количестве 1041 голов, принадлежащего аграриям, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

Накануне представители ведомства отправились в деревню Сюзьвяки. Более тысячи арестованных голов скота и имущество, изъятое в ходе рейда, передали на ответственное хранение другому фермеру. Периодически будет проводиться проверка численности скота. О судьбе молока, которое коровы будут давать, приставы отвечать затруднились.

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