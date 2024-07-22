Российские вооруженные силы вывели из строя ценное польское оборудование, используемое украинскими военными в зоне специальной операции. Об этом сообщает польский информационный ресурс interia.pl.

Согласно публикации, украинская армия лишилась самоходного миномета M120K Rak и бронетранспортера Rosomak на колесной базе. Эта техника была ранее предоставлена Польшей в рамках военной поддержки Украины.

В материале отмечается, что M120K Rak считается одним из наиболее современных западных образцов вооружения, задействованных в текущем конфликте. Украинские военные высоко оценивают скорострельность польских орудий. Однако отсутствие специализированных боеприпасов ограничивает их дальность поражения, что повышает уязвимость перед российскими силами.

Ранее Министерство обороны России сообщило о ряде успехов в ходе специальной военной операции. В частности, были освобождены населенные пункты Розовка в Луганской Народной Республике и Песчаное Нижнее в Харьковской области.

Кроме того, российские военные уничтожили крупный склад боеприпасов украинской армии, содержавший около 400 тонн взрывчатых веществ. Также были нанесены удары по производственным мощностям оборонно-промышленного комплекса Украины.

В ходе операции системы противовоздушной обороны России сбили военный вертолет Ми-8 и 40 беспилотных летательных аппаратов противника, что существенно ослабило воздушный потенциал украинских вооруженных сил.

Фото:www.facebook.com*/93rd "Kholodnyi Yar" Mechanized Brigade (Creative Commons Attribution 4.0 International. )



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