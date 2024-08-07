В Подмосковье временно могут переехать дети из Курской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился организовать пункты размещения для несовершеннолетних из Курской области. Речь идёт о детях, вынужденных покинуть места жительства в приграничных с Украиной территориях региона из-за обострившейся там обстановке, сообщает ТАСС.

"Мы, конечно, не можем быть равнодушными. Окажем помощь и позаботимся обо всех, кому это необходимо. У нас есть загородные оздоровительные лагеря, где мы готовы разместить ребят. Обеспечим проживанием в комфортных условиях, пятиразовым питанием. Они смогут находиться у нас, сколько им будет нужно", — заявил руководитель Подмосковья.

Чиновник добавил, что администрация субъекта федерации может самостоятельно привезти детей, и выделит для этого полтора десятка автобусов, которые будут сопровождать медицинские работники, а также специалисты социальной службы.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/mosreg.ru (Creative Commons Attribution 4.0)