В Подмосковье временно могут переехать дети из Курской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился организовать пункты размещения для несовершеннолетних из Курской области. Речь идёт о детях, вынужденных покинуть места жительства в приграничных с Украиной территориях региона из-за обострившейся там обстановке, сообщает ТАСС.
"Мы, конечно, не можем быть равнодушными. Окажем помощь и позаботимся обо всех, кому это необходимо. У нас есть загородные оздоровительные лагеря, где мы готовы разместить ребят. Обеспечим проживанием в комфортных условиях, пятиразовым питанием. Они смогут находиться у нас, сколько им будет нужно", — заявил руководитель Подмосковья.
Чиновник добавил, что администрация субъекта федерации может самостоятельно привезти детей, и выделит для этого полтора десятка автобусов, которые будут сопровождать медицинские работники, а также специалисты социальной службы.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/mosreg.ru (Creative Commons Attribution 4.0)
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