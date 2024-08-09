В Петербурге найден схрон с оружием и экипировкой ВСУ

В Петербурге на квартире спецслужбы обнаружили тайник с оружием и формой ВСУ

Сотрудники спецподразделений в Северной столице, в ходе обыска в одной из квартир на Васильевском острове, наткнулись на тайник с оружием и военной украинской экипировкой, сообщает портал 78. ru.

Из схрона изъят серьёзный арсенал оружия — шесть гранат, хранившихся в разобранном виде, и 14 автоматов. А также новенькая украинская форма. Возбуждено уголовному делу по факту незаконного оборота оружия.

Сейчас оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Устанавливаются все причастные к обнаруженной опасной находке.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Брайан Нэрб (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)