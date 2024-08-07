Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.08.2024 : 85,1646
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.08.2024 : 93,0265
В Перми решили оцифровать все городские кладбища
  1. Главная
  2. Страна

Пермские кладбища оцифруют чтобы каждая могила была видна на электронной карте

В Перми решили оцифровать все городские кладбища

Власти Перми решили поставить всех пермских покойников на электронный учёт. Процедура позволит родственникам получать информацию о существующем положении дел с каждым конкретным местом захоронения и поиском его на карте по необходимым атрибутам, считает глава города Эдуард Соснин.

Новация в частности даст возможность включить места погребения заслуженных деятелей региона в исторические экскурсии о Перми. Пока такие проводятся лишь на Егошихинском некрополе.

"К примеру здесь можно почтить память наших незаслуженно забытых защитников Отечества - пермских участников Первой Мировой. Накануне исполнилось 110 лет с её начала. Офицеры. Рядовые. Всё это наша славное прошлое", - говорит пермский историк Денис Думлер.

Следующим этапом пилотного проекта планируется ведение электронного учета работы кладбищ и введение электронных муниципальных ритуальных услуг. Упорядочение всего рынка в этой сфере, прогнозируют авторы нововведений.

Фото: NewsInfo/Александр Куляпин

Мир

Счета Тимура Иванова арестовали за взятку в 1,185 млрд руб

Счета Тимура Иванова арестовали за взятку в 1,185 млрд руб

В рамках расследования дела о коррупции в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, были арестованы четыре его счета в одном из российских банков. Об этом сообщает информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на судебные документы. Ранее адвокаты Иванова заявляли об аресте имущества его родителей и близких.

Читать полностью
Запуск корабля NASA с российским космонавтом на борту отложен на месяц

Запуск корабля NASA с российским космонавтом на борту отложен на месяц

Согласно информации, опубликованной на сайте NASA, запуск космического корабля Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым на борту к Международной космической станции (МКС) перенесен и состоится не раньше 24 сентября 2024 года.

Читать полностью

Общество

Певица Рымбаева: я выгляжу молодо благодаря хорошей генетике

Певица Рымбаева: я выгляжу молодо благодаря хорошей генетике

Певица Роза Рымбаева, которой в этом году исполнится 67 лет, раскрыла секрет своей молодости.

Читать полностью
Светлана Журова заявила, что она искренне поздравляет российских теннисисток

Светлана Журова заявила, что она искренне поздравляет российских теннисисток

Депутат Государственной Думы и олимпийская чемпионка Светлана Журова ответила на высказывание певицы Земфиры*.

Читать полностью

Новости