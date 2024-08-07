Пермские кладбища оцифруют чтобы каждая могила была видна на электронной карте

Власти Перми решили поставить всех пермских покойников на электронный учёт. Процедура позволит родственникам получать информацию о существующем положении дел с каждым конкретным местом захоронения и поиском его на карте по необходимым атрибутам, считает глава города Эдуард Соснин.

Новация в частности даст возможность включить места погребения заслуженных деятелей региона в исторические экскурсии о Перми. Пока такие проводятся лишь на Егошихинском некрополе.

"К примеру здесь можно почтить память наших незаслуженно забытых защитников Отечества - пермских участников Первой Мировой. Накануне исполнилось 110 лет с её начала. Офицеры. Рядовые. Всё это наша славное прошлое", - говорит пермский историк Денис Думлер.

Следующим этапом пилотного проекта планируется ведение электронного учета работы кладбищ и введение электронных муниципальных ритуальных услуг. Упорядочение всего рынка в этой сфере, прогнозируют авторы нововведений.

Фото: NewsInfo/Александр Куляпин