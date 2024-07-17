Пять автомобилей, принадлежащих военнослужащим (предположительно ТЦК, территориальным центрам комплектования) уничтожены в течении ночи в Одессе, сообщает местный телеканал ТСН.

Журналисты делают акцент на том, что по всей стране сейчас полыхают транспортные средства принадлежащие представителям Вооруженных сил Украины. Наряду с тем, что к происшедшим случаям могут быть причастны родственники пойманных граждан, отправленных на фронт, местные пропагандисты выдвигают версии, что это может быть результат работы завербованных противником или силами подполья, сторонников России.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Шахрукх кхан (Creative Commons CC0)