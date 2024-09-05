В Новороссийске ограничили посещение пляжей из-за атаки ВСУ

В Новороссийске на территории центральной набережной от улицы Исаева до Мысхако перекрыто движение транспортных средств и ограничено посещение пляжей, пишет глава города Андрей Кравченко в своем официальном телеграм-канале.
По информации властей минувшей ночью военные успешно справились с отражением атаки украинских морских беспилотников. Жителей и гостей города попросили не покидать дома и не находиться на открытом пространстве возле акватории Черного моря. В ближайшее время ожидается отбой сигналов тревоги.
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Прокурор Нью-Мексико инициирует возобновление дела против Алека Болдуина
Спецпрокурор штата Нью-Мексико Кари Моррисси обратилась к судье Мэри Марлоу Соммер с инициативой возобновить уголовное разбирательство об убийстве в отношении актёра Алека Болдуина. Ранее, в середине лета суд наложил вето на рассмотрение дела, заявив в решении о незаконных действия полиции и прокуроров в части сокрытию доказательств, сообщает Associated Press.
МИД РФ уведомил США об ответных мерах на санкции в отношении российских СМИ
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на решение американского минфина о внесении медиагруппы "Россия сегодня" и ряда других отечественных средств массовой информации в санкционный перечень. Попытки выдворения наших журналистов из США будут основанием для принятия ответных мер в отношении американских масс-медиа, цитирует дипломата Интерфакс.
Белоусов поздравил бойцов, освободивших населенные пункты в ДНР
Министр обороны России Андрей Белоусов официально поздравил военнослужащих, участвовавших в освобождении населенных пунктов Пречистовка, Нетайловка, Новгородское и Первомайское, как сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Иван Ургант почтил память своей бабушки Нины Ургант: "Вышла нас провожать"
Телеведущий Иван Ургант рассказал трогательную историю из последних лет жизни своей бабушки Нины Ургант.