В Новороссийске ограничили посещение пляжей из-за атаки ВСУ

В Новороссийске на территории центральной набережной от улицы Исаева до Мысхако перекрыто движение транспортных средств и ограничено посещение пляжей, пишет глава города Андрей Кравченко в своем официальном телеграм-канале.

По информации властей минувшей ночью военные успешно справились с отражением атаки украинских морских беспилотников. Жителей и гостей города попросили не покидать дома и не находиться на открытом пространстве возле акватории Черного моря. В ближайшее время ожидается отбой сигналов тревоги.

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