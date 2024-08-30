Умер король новозеландского народа маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII

На семидесятом году жизни скончался король новозеландского народа маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII, сообщает местный телеканал RNZ. Как говорят представители правящей семьи, монарх ушёл в мирно, в окружении родных. Его величество находился в больнице после хирургической операции на сердце.

Он стал главой племени 18 лет назад, после смерти своей матери Те Атаирангикааху. Маори — коренной народ Новой Зеландии. Летом текущего года их численность достигла одного миллиона. Король маори не имеет юридической власти, он выполняет функцию символа национальной идентичности.

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