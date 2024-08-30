Умер король новозеландского народа маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII

На семидесятом году жизни скончался король новозеландского народа маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII, сообщает местный телеканал RNZ. Как говорят представители правящей семьи, монарх ушёл в мирно, в окружении родных. Его величество находился в больнице после хирургической операции на сердце.
Он стал главой племени 18 лет назад, после смерти своей матери Те Атаирангикааху. Маори — коренной народ Новой Зеландии. Летом текущего года их численность достигла одного миллиона. Король маори не имеет юридической власти, он выполняет функцию символа национальной идентичности.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Raymonst3 (Attribution-Share Alike 4.0)
Le Parisien: бывший глава кабмина Франции Казнев хочет вернуться на пост премьера
Бывший председатель правительства Франции Бернар Казнёв похоже желает во второй раз войти в одну и ту же воду и вновь стать премьер-министром. Ранее политик в течение полугода с декабря 2016 года по май 2017 года при президента Франсуа Олланде руководил исполнительной властью пятой республики и сейчас, по данным издания Le Parisien, вновь лоббирует свою кандидатуру на высокий пост.
Суд признал бывшую невестку Назарбаеву виновной в похищении человека
В Казахстане суд признал Гульмиру Сатыбалды, бывшую супругу племянника первого президента страны Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды (развод был оформлен в 2002 году), виновной в ряде преступлений. Её приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
За год iPhone 15 подешевел в России почти в два раза
С момента поступления в продажу в России осенью 2023 года цена на базовую модель iPhone 15 снизилась более чем на 50 тысяч рублей.
Тина Канделаки намекнула на будущее Сердюкова и Бородиной: его звезда уже взошла
Телеведущая Тина Канделаки объяснила, что думает о романе Ксении Бородиной и Николая Сердюкова.