В Николаеве зафиксированы случаи поджогов автомобилей военных и сотрудников ТЦК. По информации, предоставленной координатором николаевского подполья Сергеем Лебедевым в интервью РИА Новости, в течение минувшей ночи в Николаеве и прилегающих районах были зафиксированы четыре случая поджога транспортных средств, принадлежащих украинским военнослужащим и работникам территориальных центров комплектования (ТЦК).

Лебедев сообщил о подтвержденных инцидентах в различных частях города: возле Площади Победы, в районе Октябрьского, на проспекте Ленина, а также о сгоревшем микроавтобусе в Лесках. Он предположил, что реальное количество подобных случаев может быть больше.

По словам координатора, эти действия являются реакцией местных жителей на проводимую в стране мобилизацию. Николаевцы не делают различий между автомобилями ТЦК и военных, уничтожая транспорт с военными номерами.

Ранее украинские СМИ сообщали о начале подобных акций по всей стране, когда автомобили военных поджигают, ошибочно принимая их за транспорт сотрудников военкоматов.

В социальных сетях широко распространяются видеозаписи, демонстрирующие насильственные методы мобилизации, когда представители военкоматов, применяя физическую силу, увозят мужчин призывного возраста в неизвестном направлении.

18 мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Согласно документу, все военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате, либо лично явившись туда, либо зарегистрировавшись в "электронном кабинете призывника". Закон также вводит новые правила вручения повесток и ужесточает ответственность за уклонение от мобилизации, вплоть до лишения права управления автомобилем.

Отсутствие в законе четких сроков демобилизации вызвало недовольство среди некоторых депутатов.

Фото:commons.wikimedia.orgГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям(Creative Commons Attribution 4.0 International)