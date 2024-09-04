В Нигерии около 80 граждан погибли при нападении террористов

В Нигерии почти 80 человек убиты при атаке боевиков

На северо-востоке Нигерии почти полторы сотни боевиков группировки "Боко Харам" (запрещенная на территории РФ террористическая организация) напали на населённый пункт Мафа в штате Йобе. В итоге по информации местных властей убито порядка 80 человек, сообщает информагентство AFP.

"Они убили много людей и сожгли много магазинов и домов. Нам еще предстоит установить фактическое число убитых в результате атаки", — заявил официальный спикер полиции территории Йобе Абдулкарим Дунгус.

Поводом для атаки, по мнению представителей правоохранительных органов, стала месть за ликвидацию двух боевиков террористической организации ополченцами из Мафы.

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