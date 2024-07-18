Хамовнический суд столицы назначил наказание в виде 13 лет колонии строгого режима американскому гражданину и музыканту Трэвису Лику, признанному виновным в распространение наркотиков, сообщает объединённая пресс-служба судов Москвы.
Установлено, что преступник занимался производством и сбытом наркотических веществ в крупном размере, деяния были совершены в составе группы лиц. Органами следствия также выявлено незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление или переработка наркотических средств без цели сбыта.
Выявлено, 51-летний гражданин недружественной страны, некогда был бойцом в воздушно-десантных войсках США, в последнее время проживал на территории нашей страны.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Мэтью Лейстикоу (Creative Commons CC0)
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