МЧС: в столице огонь охватил типографию в Промышленном проезде

Пожарные в столице пытаются потушить огонь, охвативший здание типографии в Промышленном проезде. По информации регионального МЧС возгорание зафиксировано на втором этаже административного здания.
По информации очевидцев, огонь охватил офисную мебель, технику и частично кровлю. В ликвидации чрезвычайного происшествия принимают участие 49 спасателей и почти полтора десятка единиц техники.
По предварительной информации пострадавших в результате инцидента не установлено. На месте работают также представители правоохранительных органов, устаанвливаются причиты возгорания и оценивается размер ущерба от разгула стихии.
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