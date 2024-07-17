В столичном Центре цифровизации образования, на Пресненском Валу возник сильный пожар, сообщают в оперативных службах. Судя по комментариям и видео очевидцев дым от возгорания видно даже в районе станции метро "1905 года". госавтоинспекция временно ограничила движения транспорта в районе чрезвычайного происшествия.

"В связи с возгоранием по адресу улица Пресненский Вал дом №1 на время работы оперативных и экстренных служб движение по ней перекрыто. Выбирайте пути объезда", — обратились к водителям представители властей.

В МЧС России сообщают, что пожарные уже приступили к локализации огня. Со слов администрации центра людей в помещении нет. Данных по пострадавшим не поступало.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Raysonho (Creative Commons CC0 1.0)