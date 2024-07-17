В столичном Центре цифровизации образования, на Пресненском Валу возник сильный пожар, сообщают в оперативных службах. Судя по комментариям и видео очевидцев дым от возгорания видно даже в районе станции метро "1905 года". госавтоинспекция временно ограничила движения транспорта в районе чрезвычайного происшествия.
"В связи с возгоранием по адресу улица Пресненский Вал дом №1 на время работы оперативных и экстренных служб движение по ней перекрыто. Выбирайте пути объезда", — обратились к водителям представители властей.
В МЧС России сообщают, что пожарные уже приступили к локализации огня. Со слов администрации центра людей в помещении нет. Данных по пострадавшим не поступало.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Raysonho (Creative Commons CC0 1.0)
Граждан Молдавии призывают экономно расходовать электричество из-за жары
Цены на электроэнергию, которую Молдавия закупает в соседней Румынии, с начала этого месяца из-за аномальной знойной погоды взлетела в четыре раза: до 800 евро за мегаватт-час. На этом фоне правительство республики просит всех потребителей экономить ресурс во время такой жары, максимально сократив ее потребление с шести часов вечера и до полуночи.
Newsweek: у Германии есть план переброски сил к границе с РФ
Германия разработала план быстрой переброски солдат и вооружения к российско-немецкой границе на случай войны с НАТО.
В Китае создали гибкие литий-ионные батареи для имплантируемой электроники
Китайские учёные разработали гибкие литий-ионные аккумуляторы для имплантируемой электроники.
В Италии выяснили, что упражнения по 10 минут в день снижают воспаление в организме
Десятиминутные ежедневные тренировки способны снизить уровень хронического воспаления, которое ассоциируется с серьезными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые болезни, рак и диабет.