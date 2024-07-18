Депутат оппозиционного блока коммунистов и социалистов Молдавии выразил обеспокоенность действиями правительства страны, которое, по его мнению, предприняло шаги к узурпации власти в ущерб парламенту. На заседании высшего законодательного органа республики он обратился к парламентскому большинству, представленному партией "Действие и солидарность", с вопросом о том, осознают ли они намерения кабинета министров выйти из-под контроля, сохранив за парламентом лишь политическую ответственность.

Оппозиционер акцентировал внимание на том, что в конце июня правительство самостоятельно утвердило поправки в свой регламент, позволяющие вносить изменения в ряд важных законодательных актов в обход стандартной процедуры. Это касается документов, определяющих позицию страны на переговорах с Европейским Союзом, законодательных инициатив правительства, заключений по законопроектам, процессуальных документов по делам в Европейском суде по правам человека, а также отчетов министерств.

Депутат предложил пригласить премьер-министра в парламент для объяснений, однако его инициатива не получила поддержки и не была включена в повестку дня.

Ранее бывший премьер-министр Молдавии выразил серьезную озабоченность этими изменениями. Он отметил, что они лишают политиков и граждан права оспаривать принятые таким образом акты в Конституционном суде, а также делают непрозрачными для общества переговоры с Брюсселем о вступлении Молдавии в Европейский Союз.

Фото:commons.wikimedia.orgСобственная работа ( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)