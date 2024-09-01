Съемки на лондонском складе закончились крупным пожаром

Противопожарная служба британской столицы пояснила, что взрыв, после которого на одном из лондонских складов возник мощный пожар напугавший жителей города, был контролируемым. Его организовали на съемочной площадке киноленты. Тем не менее взрыв привел к серьезному возгоранию, которое в планы кинематографистов не входило, сообщает ВВС.

"Пожар в Сильвертаун произошел вследствии контролируемого взрыва на съемочной площадке, который вышел из-под контроля",- утверждается в официальном релизе пожарной службы в соцсети X.

Спасатели делают акцент на том, что они оперативно справились с огнем. Уничтожен один минивэн. Среди людей пострадавшие отсутсвуют. Взрыв, по информации Daily Mail, произошел на складах недалеко от стадиона О2.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Thomas Dahlstrøm Nielsen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)