МЧС: в Липецкой области на военном аэродроме тушат пожар

Липецкая область в последние часы оказалась под массированной атакой беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщают региональные власти. По информации местного МЧС на военном аэродроме зафиксировано возгорание, после падения на объект дрона-камикадзе. Сейчас спасатели совместно со специальными службами ликвидируют горение, приводят данные в МЧС Липецкой области.

Ранее стало известно об эвакуации населения из четырех населенных пунктов недалеко от Липецка: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка. Для граждан подготовили пункты временного размещения и транспорт, заявил губернатор региона Игорь Артамонов.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Ванесса Хименес (Creative Commons CC0)