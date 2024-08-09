МЧС: в Липецкой области на военном аэродроме тушат пожар

Липецкая область в последние часы оказалась под массированной атакой беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщают региональные власти. По информации местного МЧС на военном аэродроме зафиксировано возгорание, после падения на объект дрона-камикадзе. Сейчас спасатели совместно со специальными службами ликвидируют горение, приводят данные в МЧС Липецкой области.
Ранее стало известно об эвакуации населения из четырех населенных пунктов недалеко от Липецка: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка. Для граждан подготовили пункты временного размещения и транспорт, заявил губернатор региона Игорь Артамонов.
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Посольство РФ направило запрос на звонок с арестованным в США россиянином Кублицким
Российское посольство в Соединённых Штатах Америки отправило в исправительное учреждение в Майами запрос на телефонный разговор с россиянином Павлом Кублицким, которого недавно арестовали. Об этом информировали в постоянном дипломатическом представительстве, пишет российское агентство РИА Новости.
Судзуки: США должны извиниться перед гражданами Японии за атомные бомбардировки
Соединённые Штаты Америки должны публично принести извинения гражданам Японии за пережитые атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Такое мнение высказал российскому агентству РИА Новости депутат Палаты представителей Парламента Японии, а также создатель политической партии "Новая партия Дайти" Мунэо Судзуки.
Композитор Игорь Саруханов признался, что не знаком с творчеством Шамана
Композитор и музыкант Игорь Саруханов признался, что не знаком с творчеством певца Ярослава Дронова, известного как Шаман.
Агата Муцениеце окончательно рассталась с Павлом Прилучным в отпуске
Агата Муцениеце пыталась дать отношениям второй шанс и, по слухам, даже отправилась с ним в отпуск, но пара все-таки разошлась.