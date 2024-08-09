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МЧС Липецкой области: на военном аэродроме в регионе ликвидируют возгорание
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МЧС: в Липецкой области на военном аэродроме тушат пожар

МЧС Липецкой области: на военном аэродроме в регионе ликвидируют возгорание

Липецкая область в последние часы оказалась под массированной атакой беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщают региональные власти. По информации местного МЧС на военном аэродроме зафиксировано возгорание, после падения на объект дрона-камикадзе. Сейчас спасатели совместно со специальными службами ликвидируют горение, приводят данные в МЧС Липецкой области.

Ранее стало известно об эвакуации населения из четырех населенных пунктов недалеко от Липецка: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка. Для граждан подготовили пункты временного размещения и транспорт, заявил губернатор региона Игорь Артамонов.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Ванесса Хименес (Creative Commons CC0)

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