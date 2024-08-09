Красноярские власти вводят запрет мигрантам на работу в такси

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков принял решение ограничить трудоустройство мигрантов в сфере легковых такси. Соответствующий указ глава региона подписал накануне. Помимо этого запрета, также в сибирском субъекте федерации гостям из-за рубежа отказано в работе в розничной торговле алкоголем и табачными изделиями в специализированных магазинах.

Речь идет о патентной форме трудоустройства. Впрочем, есть и исключения. Гражданам Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении окно возможностей пока не закрыто. Ранее схожие решения одобрили и главы других регионов страны, например, власти в Крыму и Саратовской области.

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