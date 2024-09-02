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Серия взрывов зафиксирована в Киеве и Харькове
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В Киеве и Харькове с утра работает ПВО, гремят взрывы

Серия взрывов зафиксирована в Киеве и Харькове

Сигналы воздушной тревоги звучат по всей территории Украины. В столице страны, а также в аэропорты Борисполь и в Харькове гремят взрывы, сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей региональных властей.

Глава киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщает, что в столице интенсивно работает система противовоздушной обороны. Чиновник обратился с рекомендацией к горожанам находиться в укрытиях. Также о взрывах в Киеве пишет в телеграм-канале местный мэр Виталий Кличко.

"Вызов экстренных служб в Святошинском районе. Следуют на место", — поделился градоначальник.

Также сообщается о сильном взрыве в Борисполе в окрестностях столицы, там находится известный международный аэропорт.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Arne Müseler (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany)

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