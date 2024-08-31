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В столице Украины всю ночь гремят взрывы
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В Киеве и Броварах на протяжении ночи фиксируют взрывы

В столице Украины всю ночь гремят взрывы

В столице Украины Киеве и городе Бровары на протяжении всей ночи гремят взрывы. В нескольких регионах республики объявлен сигнал ракетной опасности, жителей просят оставаться в укрытиях, сообщает "РБК-Украина". Киевская областная военная администрация информирует о работе систем противовоздушной обороны.

Минобороны нашей страны делает акцент на том, что удары вооруженные силы России наносят исключительно по военным и энергетическим объектам противника и связанной с ними инфраструктуре. все поставленные цели в результате комбинированных ударов поражены, сообщают представители ВС РФ.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)

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