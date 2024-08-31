В Киеве и Броварах на протяжении ночи фиксируют взрывы

В столице Украины Киеве и городе Бровары на протяжении всей ночи гремят взрывы. В нескольких регионах республики объявлен сигнал ракетной опасности, жителей просят оставаться в укрытиях, сообщает "РБК-Украина". Киевская областная военная администрация информирует о работе систем противовоздушной обороны.
Минобороны нашей страны делает акцент на том, что удары вооруженные силы России наносят исключительно по военным и энергетическим объектам противника и связанной с ними инфраструктуре. все поставленные цели в результате комбинированных ударов поражены, сообщают представители ВС РФ.
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Египет отверг возможность присутствия Израиля в Филадельфийском коридоре
Присутствие израильских военных в Филадельфийском коридоре на границе между Египтом и сектором Газа неприемлемо для Каира, передает Ynet со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Египта.
Страны БРИКС разработали рамочную основу по климатическим вопросам
Государства БРИКС разработали рамочную основу, касающуюся климатических вопросов и устойчивого развития, в которой содержатся ключевые моменты совместной деятельности. Об этом стало известно 30 августа на сайте Министерства экономического развития России.
В сентябре стартует апробация новых учебников по истории для 5-9 классов
Апробация новых стандартных учебников по истории для учащихся 5-9 классов запланирована на сентябрь этого года.
Певец Юрий Лоза недоволен конкурсом "Новая волна"
Певец Юрий Лоза объяснил, почему считает несправедливым называть "Новую волну" конкурсом.