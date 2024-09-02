Массовые протесты охватили Израиль после гибели шести заложников в Газе

Почти полмиллиона граждан Израиля приняли участие в акции протеста по всей территории государства после того, как в секторе Газа были найдены тела шести заложников, захваченных в октябре прошлого года. Зафиксированы массовые столкновения демонстрантов с правоохранительными органами. Десятки людей задержаны, есть раненые, сообщает The Times of Israel.

Протестующие хотят заставить правительства Израиля и председателя кабмина Биньямина Нетаньяху заключить сделку с "ХАМАСОМ", чтобы вернуть остающихся в плену заложников домой. К собравшимся обратились члены семей удерживаемых в заложниках израильтян.

Власти расценивают состоявшуюся акцию незаконной, полицейские применили жёсткие меры для разгона протестующих. Были задействованы водометы и светошумовые гранаты. Пострадали мирные граждане. Около трёх десятков граждан были арестованы в Тель-Авиве, пятеро — в Иерусалиме. Задержания производились и в других территориях еврейского государства.

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