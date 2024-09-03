Депутат Аксаков допускает рост ставки рефинансирования до 20%

Если показатели инфляции продолжат рост, Центральный банк скорее всего увеличит действующую сейчас ставку рефинансирования с 18% до 20%, считает руководитель комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Центробанк нарастил ее до 18%, предполагаю, что в этом месяце может увеличить и до 20% если инфляционные тенденции сохранят тренд к росту. Если рост цен не изменится, регулятор поднимет ключевую ставку, если не в сентябре, то на следующем совете директоров, когда эта тема будет у него в повестке",- заявил законодатель в интервью ТАСС перед открытием Восточного экономического форума.
Также депутат сделал особый акцент на том, что в ближайшую сессию нижняя палата парламента планирует утвердить законопроект, который расширит полномочия Центробанка в части контроля предоставления банками кредитов.
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