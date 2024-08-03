В Германии на трассе "Нюрбургринг" прогремел взрыв в ходе которого пострадало 22 человека

На легендарной немецкой гоночной трассе "Нюрбургринг" произошел инцидент со взрывом газового баллона, как сообщает издание Suddeutsche Zeitung. Детонация случилась в зоне технического обслуживания во время проведения шестичасового марафона ADAC Ruhr Cup. Правоохранительные органы уже начали расследование обстоятельств происшествия.
В официальном коммюнике организаторы гонки информируют о том, что прибывшие на место спасательные службы оперативно локализовали зону взрыва и оказали первую помощь пострадавшим. Заезд был остановлен. Несколько человек получили травмы различной степени тяжести и были эвакуированы вертолетом в ближайшие медицинские учреждения после предварительного осмотра в медпункте трассы.
По информации Suddeutsche Zeitung, общее число пострадавших достигло 22 человек, причем четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Фото: commons.wikimedia.orgМайк Робертс из Лондона, Великобритания( Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.)
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