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Во время проведения марафона на трассе
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В Германии на трассе "Нюрбургринг" прогремел взрыв в ходе которого пострадало 22 человека

Во время проведения марафона на трассе "Нюрбургринг" прогремел взрыв

На легендарной немецкой гоночной трассе "Нюрбургринг" произошел инцидент со взрывом газового баллона, как сообщает издание Suddeutsche Zeitung. Детонация случилась в зоне технического обслуживания во время проведения шестичасового марафона ADAC Ruhr Cup. Правоохранительные органы уже начали расследование обстоятельств происшествия.

В официальном коммюнике организаторы гонки информируют о том, что прибывшие на место спасательные службы оперативно локализовали зону взрыва и оказали первую помощь пострадавшим. Заезд был остановлен. Несколько человек получили травмы различной степени тяжести и были эвакуированы вертолетом в ближайшие медицинские учреждения после предварительного осмотра в медпункте трассы.

По информации Suddeutsche Zeitung, общее число пострадавших достигло 22 человек, причем четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Фото: commons.wikimedia.orgМайк Робертс из Лондона, Великобритания( Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.)

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