Почти 87 тыс. детей вакцинировали от полиомиелита в Газе за один день

Около 87 тыс. детей получили прививки от полиомиелита в Газе за один день вакцинации

Подразделения нескольких международных гуманитарных организаций всего за один вакцинации от полиомиелита привили более 87 тыс. несовершеннолетних в секторе Газа, приводит оперативную информацию миссия ООН.

Всего Всемирная организация здравоохранения хочет вакцинировать в анклаве порядка 640 тыс. детей в возрасте до 10 лет. В зоне палестино-израильского конфликта сейчас работают 2,2 тыс. специалистов на 392 стационарных пунктах.

Акция по прививкам стартовала в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Всего в территорию привезли 1,26 млн доз вакцины. ВОЗ поставила задачу предоставить еще 400 тыс. Для вакцинации Израиль организовал специальный гуманитарный коридор и отдельные демилитаризованные зоны.

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