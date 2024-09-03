Почти 87 тыс. детей вакцинировали от полиомиелита в Газе за один день

Подразделения нескольких международных гуманитарных организаций всего за один вакцинации от полиомиелита привили более 87 тыс. несовершеннолетних в секторе Газа, приводит оперативную информацию миссия ООН.
Всего Всемирная организация здравоохранения хочет вакцинировать в анклаве порядка 640 тыс. детей в возрасте до 10 лет. В зоне палестино-израильского конфликта сейчас работают 2,2 тыс. специалистов на 392 стационарных пунктах.
Акция по прививкам стартовала в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Всего в территорию привезли 1,26 млн доз вакцины. ВОЗ поставила задачу предоставить еще 400 тыс. Для вакцинации Израиль организовал специальный гуманитарный коридор и отдельные демилитаризованные зоны.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Центры по контролю и профилактике заболеваний (Creative Commons Attribution-ShareAlike)
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