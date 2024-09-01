ЦАХАЛ сообщил, что среди погибших заложников ХАМАС есть россиянин

В Газе погиб находившийся в заложниках у ХАМАС россиянин

Армия обороны Израиля обнародовала персональную информацию о шести заложников, попавших в плен к террористической организации ХАМАС, чьи тела обнаружены бойцами ЦАХАЛ на территории населенного пункта Рафах, в списке есть россиянин Александр Лобанов.

"Подразделения безопасности Израиля нашли и доставили в еврейское государство тела заложников Кармель Гат, Эдена Йерушалми, Херша Гольдберга-Полина, Александра Лобанова, Альмога Саруси и Ори Данино", — цитируют СМИ данные силового ведомства Израиля.

В заложниках наш бывший соотечественник провел чуть менее года. переговоры об освобождении резултатов не дали.

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