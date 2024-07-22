В результате интенсивных обстрелов израильскими силами южной части сектора Газа, в частности провинции Хан-Юнис, число жертв среди мирного населения продолжает расти. По последним данным министерства здравоохранения анклава, количество погибших достигло 70 человек, а число раненых превысило 200.

Медицинский комплекс Насер, расположенный в этом районе, принимает пострадавших с раннего утра. Ранее сообщалось о меньшем количестве жертв, но ситуация стремительно ухудшается.

Эскалация конфликта началась 7 октября 2023 года, когда Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Вслед за этим боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, атаковав военные и гражданские объекты. В ходе этих нападений было захвачено более 200 заложников, а число погибших израильтян, по официальным данным, достигло около 1200 человек.

В ответ на эти действия израильские вооруженные силы начали операцию "Железные мечи" в секторе Газа. Эта операция включает в себя удары по различным объектам, в том числе и гражданской инфраструктуре. Израиль также ввел полную блокаду анклава, прекратив поставки воды, электричества, топлива, продовольствия и медикаментов.

Согласно информации министерства здравоохранения Газы, с начала конфликта число погибших палестинцев превысило 39 тысяч человек, а количество раненых достигло почти 90 тысяч.

В настоящее время сектор Газа фактически разделен на две части — северную и южную. Израильские силы проводят наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.

Министерство иностранных дел России призывает обе стороны прекратить боевые действия. Позиция Москвы заключается в том, что урегулирование конфликта возможно только на основе резолюций Совета Безопасности ООН, предусматривающих создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.