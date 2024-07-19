При подготовке к террористической атаки на автовокзал города Ессентуки бойцы спецподразделения задержали мужчину, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
"Подозреваемый ранее дал клятву руководителю международной террористической организации и готовил нападение на объекты транспортной инфраструктуры города Ессентуки с использованием взрывного устройства", — говорится в релизе ведомства.
Оперативным сотрудникам силовых структур удалось в ходе специальной операции успешно выявить и задержать злоумышленника. Из сформированного им схрона изъяты компоненты взрывного устройства, на квартире у мужчины обнаружены пропагандистские материалы террористического характера.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/CNE CNA C6F (Creative Commons CC0)
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