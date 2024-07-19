Купание в водоёмах может привести к таким заболеваниям как холера, гепатит и различным энтеровирусным болезням. Кроме того, необходимо остерегаться уток, а иногда даже носить шерстяные носки на пляже. Об этом NewsInfo.Ru сообщил профессор, вирусолог центра Гамалеи Александр Бутенко.