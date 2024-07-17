Археологическая миссия обнаружила в южной провинции Асуан на юге Египта, в акватории реки Нил, портреты целого ряда великих фараонов Нового и Позднего царства, сообщает министерство туризма и древностей страны. В частности исследователи нашли надписи и небольшие изображения фараонов Аменхотепа III, Тутмоса IV, Псамметиха II и Априя.
Открытия осуществлены в процессе фотоархеологических исследований, которые впервые проходили под водой на данной территории. Подчеркивается, что задачей поисковиков было изучение наскальных рисунков в главной реке страны около Асуанской плотины. Научная группа применила в ходе работ самую современную технику, связанную с дайвингом, археологическими исследованиями и съемкой под водой.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Стив Ф-Э-Кэмерон (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
Audi представила новую модель A5 по цене от 45 200 €
Audi представила абсолютно новое поколение A5, которое фактически является переработанной версией предыдущих моделей A4. Теперь модели с названием "четвёрка" будут обозначать электромобили марки.
Лавров: вторая конференция по Украине содержит неприемлемые для РФ подходы
Вторая конференция по мирному урегулированию на Украине в том виде, как ее анонсируют организаторы, содержит неприемлемые для России походы, для нашей страны это неприемлемо, заявил в ООН глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.
В Китае создали гибкие литий-ионные батареи для имплантируемой электроники
Китайские учёные разработали гибкие литий-ионные аккумуляторы для имплантируемой электроники.
В Италии выяснили, что упражнения по 10 минут в день снижают воспаление в организме
Десятиминутные ежедневные тренировки способны снизить уровень хронического воспаления, которое ассоциируется с серьезными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые болезни, рак и диабет.