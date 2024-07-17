Археологическая миссия обнаружила в южной провинции Асуан на юге Египта, в акватории реки Нил, портреты целого ряда великих фараонов Нового и Позднего царства, сообщает министерство туризма и древностей страны. В частности исследователи нашли надписи и небольшие изображения фараонов Аменхотепа III, Тутмоса IV, Псамметиха II и Априя.

Открытия осуществлены в процессе фотоархеологических исследований, которые впервые проходили под водой на данной территории. Подчеркивается, что задачей поисковиков было изучение наскальных рисунков в главной реке страны около Асуанской плотины. Научная группа применила в ходе работ самую современную технику, связанную с дайвингом, археологическими исследованиями и съемкой под водой.

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