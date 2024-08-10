Грузовики и микроавтобус столкнулись на трассе М-12 травмировано 18 человек, один погиб

В Нижегородской области на федеральной трассе М-12 "Восток" не поделили проезжую часть два большегруза и микроавтобус, в результате 18 человек получили травмы различной степени тяжести, в их числе ребёнок. Водитель одного из грузовиков погиб, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.
Расследование деталей происшедшего взяла на контроль областная прокуратура. Изучается информация с видеорегистраторов, идёт опрос свидетелей дорожного инцидента. С учётом тяжести последствий решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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