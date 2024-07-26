В Челябинской области произошло чрезвычайное происшествие - прорыв дамбы на Киалимском водохранилище, вызванный обильными осадками. В связи с этим местные власти приняли ряд экстренных мер для обеспечения безопасности населения.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой аппарата полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе, было принято решение о проведении упреждающей эвакуации жителей трех населенных пунктов, расположенных ниже по течению реки Киолим.

Для размещения эвакуированных граждан оперативно организованы два пункта временного пребывания. Эти меры направлены на минимизацию возможных рисков для жизни и здоровья людей в случае дальнейшего развития ситуации.

Стоит отметить, что в зоне потенциального подтопления находятся четыре населенных пункта, расположенных по пути движения водных масс. Местные власти и экстренные службы продолжают мониторинг ситуации и готовы к оперативному реагированию на любые изменения обстановки.

Жителям пострадавших районов рекомендуется следовать указаниям спасательных служб и быть готовыми к возможной эвакуации. Ситуация находится под пристальным контролем региональных и федеральных органов власти.

Фото: commons.wikimedia.orgВячеслав Бухаров(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)